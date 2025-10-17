Serviciile de plată pentru rovinietă şi a peajului, întrerupte temporar. Perioada vizată și explicația CNAIR

Serviciile de plată pentru rovinietă şi a peajului, întrerupte temporar. Perioada vizată și explicația transmisă de CNAIR

Serviciile de plată pentru achiziția rovinietei şi peajului urmează să fie întrerupte temporar, în perioada 17.10.2025 (vineri) ora 23:45 – 19.10.2025 (duminică) ora 04:00.

Astfel, emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă.

Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei si peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife, urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri.

Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, precum şi faptul că rovinieta şi peajul pot fi achiziţionate de la distribuitorii autorizaţi, utilizând şi alte mijloace de plată, a transmis CNAIR.

