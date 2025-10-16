Autostrada Transilvania riscă să rămână neterminată. Guvernul nu a mai alocat bani pentru două loturi aproape finalizate
Două dintre cele mai avansate tronsoane de pe Autostrada Transilvania, care se află aproape 90% de finalizare, nu au fost incluse în lista proiectelor finanțate prin PNRR. Astfel, A3 riscă să rămână neterminată.
Până în prezent, Departamentul Economic-Financiar al CNAIR nu a primit niciun document oficial referitor la sursa de finanțare pentru finalizarea lucrărilor de pe loturile Nădășelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului, precum nici informații privind eventuala reziliere a contractului de finanțare prin PNRR.
„În eventualitatea unor posibile suspendări ale finanțării proiectelor de infrastructură mare care se află în diferite stadii de execuție, lucrările se vor suspenda, iar șantierele vor intra în conservare”, ne-a transmis Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, potrivit arenaconstruct.ro.
Primul dintre cele două loturi, Nădășelu – Zimbor, cu o lungime de 30 de kilometri, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 89,5%. Contractul, semnat la sfârșitul anului 2020 cu compania Spedition UMB, are o valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, fără TVA. Deși lucrările ar fi putut fi finalizate în următoarele luni, lipsa unei surse clare de finanțare riscă să ducă la oprirea șantierului.
Cel de-al doilea tronson, Zimbor – Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 kilometri și construit tot de Spedition UMB, a ajuns la un grad de realizare de 87,2%, valoarea contractului fiind de 836 de milioane de lei.
Deși ambele proiecte erau incluse pentru finanțare prin PNRR, Ministerul Transporturilor nu le-a menționat în memorandumul transmis recent Guvernului, ceea creează incertitudine pentru continuarea lucrărilor.
