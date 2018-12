Sergiu Paşca, tânărul din Aiud plecat în SUA unde descifrează misterele creierului uman, premiat pentru Excelență în Cercetare

Sergiu Paşca, tânărul din Aiud plecat în SUA unde descifrează misterele creierului uman, se află între tinerii premiați în anul 2018, de Asociația Ad Astra, pentru Excelență în Cercetare. “Premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani”, a anunțat asociația, care a precizat că “își continuă sprijinul în vederea identificării și popularizării rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei”.

Sergiu Paşca, profesor asistent de psihiatrie şi ştiinţe comportamentale la Universitatea Stanford, a primit ”Early Career Life Scientist” pentru anul 2018, acordat de Forumul Internaţional pentru Biologia Celulară. Tânărul profesor şi medic este originar din Aiud şi a plecat din România în 2009.

Premiul este acordat specialiştilor care au derulat activităţi de cercetare pentru o perioadă de cel puţin şapte ani. Sergiu Paşca a plecat din România în 2009 şi la doar 31 de ani a reuşit să deţină propriul laborator la una dintre cele mai mari şi mai importante universităţi din SUA. Începând din ianuarie 2014, dr. Sergiu Paşca conduce propriul său grup de cercetare în calitate de membru al corpului profesoral al Universităţii Stanford în California.

Scopul laboratorului Paşca de la Stanford este de a descifra mecanismele moleculare şi celulare ale tulburărilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului. Grupul de cercetători utilizează o abordare multidisciplinară care include elemente de genetică umană şi neurobiologia dezvoltării, modele animale şi neuroni diferenţiati din celule pluripotente reprogramate obţinute de la pacienţi. Obiectivul pe termen lung al grupului condus de Dr Sergiu Paşca la Stanford este de a identifica noi ţinte terapeutice pentru bolile neuropsihiatrice.

”Educat ca medic în România, Paşca dezvoltat o tehnologie inovatoare pentru a înţelege cu ajutorul tehnologiei 3D ţesutul cerebral uman pornind de la celule stem pluripotente. Laboratorul Paşca a demonstrat în ultimii ani cum să reprezinte în vitro specificaţiile structurilor 3D asemănătoare ţesuturilor şi a folosit această platformă pentru a descifra biologia celulară a creierului uman”, scrie ascb.org.

Premiul primit de Sergiu Paşca este una dintre cele mai prestigioase distincţii pentru tinerii cercetători. Originar din Aiud şi educat în România, Sergiu Paşca a primit premiul pentru cercetările sale avansate în privinţa biologiei celulare a creierului uman. Sergiu Paşca are 37 de ani şi este unul dintre cei mai tineri profesori-cercetători de la Stanford. Deţine propriul laborator la Stanford şi, după numai 3 ani de activitate, a făcut deja o descoperire care poate schimba viitorul omenirii. Are o misiune clară – să descifreze tainele autismului. Primeşte fonduri generoase în fiecare an de la stat şi universitate, iar americanii au crezut de la început în descoperirera lui.

Paşca s-a specializat în cercetarea mecanismele moleculare şi celulare ale tulburărilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului. La 30 de ani, medicul originar din Aiud a primit premiul „Cel mai bun student român din străinătate“ la Gala Ligii Studenţilor Români din Străinătate. Tânărul studiază autismul de 10 ani, încă de când era student al Facultăţii de Medicină din Cluj-Napoca. Este, de asemenea, titular al mai multor articole ştiinţifice pe această temă în reviste internaţionale şi beneficiar al nu mai puţin de trei burse de studiu din străinătate.

Sergiu Paşca s-a născut şi a crescut în Aiud, remarcându-se încă din anii şcolii generale şi ai liceului. A obţinut mai multe premii în timpul şcolii, atât la olimpiadele şi competiţiile judeţene, cât şi la cele naţionale. În 2001, a fost şef de promoţie al Colegiului Naţional „Titu Maiorescu”, cu media generală 10 în cei patru ani de studiu. Apoi a beneficiat de admiterea onorifică (media 10) la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca. Are titlul de doctor în cercetare, iar în anul 2012, această instituţie de învăţământ i-a conferit premiul pentru cea mai bună cercetare postdoctorală.

