Semifinale senzaționale la Campionatul Mondial 2026: Franța – Spania și Anglia -Argentina! Doar campioane mondiale în „careul de ași”!

Semifinale senzaționale la Campionatul Mondial 2026: Franța – Spania și Anglia -Argentina! Numai campioane mondiale în „careul de ași”!

Ne așteaptă două semifinale senzaționale la Campionatul Mondial 2026, Franța lui Mbappe – Spania lui Yamal (marți, 14 iulie, la Dallas) și Anglia lui Kane – Argentina lui Leo Messi (miercuri, 15 iulie, la Atlanta).

„Les Bleus” au trecut lejer (2-0) de Maroc, exact scorul semifinalei de acum 4 ani. De Ziua Franței, de ziua defilării pe Champs Elysees, starurile lui Deschamps (l-a egalat pe germanul Helmut Schon, cu 25 de meciuri la turneele finale) au în față „Furia Roja”, care a eliminat Belgia (2-1, rezerva Merino iarăși decisivă în final, ca în sfertul cu Portugalia), deși a primit primul gol la CM („diavolii roșii” loviți de accidentările lui Tielemans și Courtois).

Spania, la prima semifinală după cea din 2010, când a luat trofeul suprem, se află la un singur meci distanță de a egala recordul mondial al Italiei, o serie de 37 de meciuri consecutive fără eșec, între 2018 și 2021, sub conducerea lui Roberto Mancini. Se întâlnesc două echipe magnifice, Franța având oportunitatea de a ajunge la 3 finale succesive de Mondial (la fel ca Brazilia în perioada 1994-2002)!

Într-un meci început cu un minut de reculegere pentru Jayden Adams (internaționalul sud-african prezent la Mondal, decedat într-un hotel din Cape Town) „Three Lions” au pus punct (2-1) speranțelor vikingilor conduși de Haaland, cei care au adus lacrimi pentru Brazilia în optimi (Norvegia, cel mai bun parcurs din istorie). Dubla lui Bellingham (primul gol, scandalos, mingea a atins cablul sistemului de camere suspendate) a prelungit visul Angliei de a aduce Cupa acasă după 60 de ani!

„Careul de ași” cuprinde doar campioane mondiale și a fost întregit de campioana mondială Argentina, după prelungiri (3-1) cu Elveția (prima dată în sferturi de la ediția din 1954), în inferioritate numerică din minutul 70, după prostia lui Embolo (al doilea galben, pentru simulare). Magia lui Julian Alvares (șut fabulos în minutul 112, prima reușită la Mondial) a spart reduta „Țării Cantoanelor”, iar „pumele” au parte de un nou episod din „Războiul Malvinelor”. La 40 de ani de la „Mâna lui Dumnezeu” a lui Maradona, pe „Azteca”, e rândul lui Messi!

Foto: Gazeta Sporturilor, We Love Sport

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