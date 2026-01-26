Șeful Armatei Române: ,,Statele Unite au convenit să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor dislocate în România”
NATO își va menține angajamentul privind apărarea României, urmând să continue dislocarea de forțe pe teritoriul țării, în conformitate cu planurile regionale ale Alianței.
Totodată, Statele Unite vor păstra nivelul actual al trupelor americane din România și vor consolida capacitatea și eficiența operațională a acestora, potrivit șefului Armatei Române.
Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că aceste subiecte au fost abordate în mod direct în discuțiile avute cu Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Christopher G. Cavoli Grynkewich, cu prilejul recentei sale vizite oficiale în România.
„Alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite au convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult, să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor dislocate în România”, a explicat șeful Armatei Române.
Potrivit acestuia, un exemplu clar al întăririi prezenței militare americane îl constituie dislocarea, în perioada următoare, a unui detașament de militari din SUA, dotat cu tancuri Abrams.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
