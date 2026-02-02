Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja”

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat cum ar reacționa România în eventualitatea unui atac asupra uneia dintre Țările Baltice, subliniind că activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc, afirmațiile fiind făcute într-un interviu acordat TVR.

Întrebat ce ar presupune pentru România un eventual atac asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei, generalul Gheorghiță Vlad a explicat că reacția alianței este clar definită și nu poate fi interpretată diferit. Potrivit acestuia, toate statele membre NATO sunt pregătite să intervină coordonat și într-un timp foarte scurt.

„Răspunsul alianţei este foarte clar, articolul 5 se va aplica necondiţionat, un răspuns foarte scurt, dar foarte decisiv. Alianţa, toţi membrii alianţei au toată determinarea necesară pentru a acţiona”.

În cazul unui atac major în nord-estul flancului estic, reacția militară ar implica și statele din zona de sud-est, inclusiv România, a explicat Gheorghiță Vlad. Întrebat, concret, dacă am fi acolo să apărăm un aliat, șeful Statului Major al Apărării a răspuns: „Sigur, da”, notează Adevărul.

Potrivit generalului, nu toate țările ar fi desfășurate în același punct, însă fiecare ar avea misiuni precise, stabilite în planurile regionale aprobate de alianță.

„Nu înseamnă că toţi membri NATO o să fie implicaţi într-o anumită parte a flancului, fiecare îşi are stabilite misiunile în conformitate cu planurile regionale pentru că nu poţi să ai doar o reacţie acolo şi să creezi un punct slab în altă parte a planului”, a mai spus șeful Statului Major al Apărării.

Coordonarea ar fi totală, iar Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) dispune de toate instrumentele necesare pentru a conduce o operațiune decisivă, menită să atingă obiectivele militare într-un timp cât mai scurt.

