SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae
Conform tradiției de la Sebeș, în seara de Moș Nicolae, în data de 5 decembrie 2025, începând cu ora 17.00, vom avea parte de o poveste de iarnă într-o atmosferă feerică, de sărbătoare autentică. În Piața Primăriei municipiului Sebeș vor fi aprinse luminițele de Crăciun, în acordurile colindelor tradiționale și al cântecelor de iarnă. Căsuțe frumos decorate cu produse specifice Crăciunului, o piață cu o înfățișare nouă dau conturul unui nou târg de Crăciun, presărat cu multe evenimente cultural-educative dedicate întregii comunități locale și în special copiilor, cei care se bucură de magia acestei perioade a anului.
La Centrul Cultural „Lucian Blaga”, atât în spațiile interioare, cât și în zona exterioară decorată de sărbătoare, vor sosi colindători, iar cei mici vor putea trimite scrisorile pentru Moș Crăciun, fiind răsplătiți cu dulciuri și cu cele mai frumoase cărți de povești. Din bogata agendă a evenimentelor face parte și concertul extraordinar de Crăciun, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, oferit de Ștefan Hrușcă. Nu vor lipsi spectacolele pregătite de cei mai mici artiști din oraș. Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș va prezenta calendarul de Advent cu cele mai atractive cărți și cu activități distractive. Lângă bradul împodobit, vom premia excelența în educație – pe cei mai merituoși elevi ai orașului, ne vom întâlni cu companiile de top pentru a le felicita la ceas de bilanț. Bunici, nepoți, artiști mari și mici, pictori, scriitori, colindători, alături de personaje de poveste se vor bucura împreună de atmosfera unică a Crăciunului, sărbătoarea care ne unește și ne face să fim mai buni, mai generoși, să zâmbim și să credem în minuni.
Vă invităm să descoperiți programul nostru și vă așteptăm cu drag să participați!
Crăciun cu bucurie!
Iată PROGRAMUL COMPLET:
TÂRGUL DE CRĂCIUN
„Crăciun cu bucurie, la Sebeș!”
5 – 24 decembrie 2025
Vineri, 5 decembrie 2025
Parcul Primăriei
Ora 17.00: Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului de sărbători
Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie, Ancuța Stănuș și micii colindători, Trupa de Dansuri Săsești, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, personaje din povestea Crăciunului
Duminică, 7 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Concertul de colinde al Organizației Tinerilor de pe Valea Sebeșului
Luni, 8 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: „Ninge cu… filme”– vizionări de filme educative pentru copii
Primăria Municipiului Sebeș – spațiul expozițional
Ora 17.00: Vernisajul expoziției personale Eugen Măcinic
Marți, 9 decembrie 2025
Primăria Municipiului Sebeș
Ora 15.00: Gala oamenilor de afaceri
Conferința „Evoluții economice în 2026: ce urmează pentru România? Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”. Invitați: lect. univ. dr. Adrian T. Mitroi și Mihai Buia – fost senior banker și specialist în relații internaționale
Lansarea publicației Transilvania Business
Miercuri, 10 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 10.00: „Pe bunici să-i colindăm!” – tradiții și obiceiuri românești povestite cu bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Concertul de Crăciun al trupelor locale: Dublu Click, Loutfire, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Red Ravine, Nexxt Band, Vasi Berki Band. Prezintă: Ana Filimon și Dacian Tărâță
Joi, 11 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00 & ora 13.00: Excelența în educație. Gala de premiere a elevilor merituoși ai Sebeșului
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 19.30: Spectacol de teatru: comedia „Hoț să fii, noroc să ai!”
Vineri, 12 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 10.00: Lansare de carte pentru copii „Secretul bine păstrat” – autoare Laura Iviniș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2
Sâmbătă, 13 decembrie 2025
Biserica Evanghelică Sebeș
Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș
Duminică, 14 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „ABRACADABRA!” cu Marian Râlea
Luni, 15 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 17.00: Serată culturală aniversară, ediția a VIII-a. Vernisajul expoziției personale de pictură prof. Camelia Zurman. Participă Cenaclul literar „Lucian Blaga”, creatori și artiști plastici locali
Marți, 16 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 16.00: Balul bobocilor – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 4
Miercuri, 17 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora: 10.00: Serbarea Grădiniței „Busy Angels”
Ora 18.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de muzică „DoReMi”, coord. de prof. Alexandra Pamfilie
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2
15, 16, 17 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 10.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a IX-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)
Joi, 18 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 09.00: „Cartea poveștilor de iarnă începe cu A fost odată ca niciodată…. Es war einmal” – Ziua Minorităților Naționale din România
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii
Ora 16.00: Spectacolul de Crăciun al Clubului Copiilor Sebeș
Vineri, 19 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 09.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii și tineret
Sâmbătă, 20 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 16.00: SPECTACOL EXTRAORDINAR DE COLINDE cu ȘTEFAN HRUȘCĂ
Duminică, 21 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Spectacolul de colinde al Bisericii Penticostale Eben Ezer Sebeș
Luni, 22 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Heidi”
Ora 12.00: Serbarea Grădiniței „Mirela”
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: „Crăciunul în culorile copilăriei” – gala micilor artiști plastici ai orașului. Îndrumători: pictorii Dori Susan și Eugen Măcinic
23 decembrie 2025
Ora 18.00 „Un gând bun pentru Moş Crăciun” – scrisorile copiilor la bibliotecă
5-24 decembrie 2025
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 12.00: Calendarul de Advent al Cărților
Crăciun fericit, la Sebeș!
