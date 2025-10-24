Se impozitează banii primiți din străinătate? ANAF poate verifica cadouri, donații sau împrumuturi între rude
Se impozitează banii primiți din străinătate? Sumele nejustificate pot fi impozitate cu până la 70%
Primirea de bani din străinătate, fie cadou, donație sau împrumut de la rude, poate atrage atenția ANAF, chiar dacă legislația permite aceste tranzacții fără impozitare. Autoritățile fiscale pot solicita justificarea sumei și modul în care banii ajung la beneficiar, pentru a preveni posibile cazuri de evaziune fiscală.
Cine trebuie să justifice sumele primite
Banii primiți de la rude sau apropiați nu sunt impozitați, însă ANAF poate cere dovezi. Ministrul Finanțelor recomandă beneficiarilor să colaboreze și să prezinte documente justificative dacă li se solicită.
În lipsa unui traseu clar al banilor, sumele nejustificate pot fi impozitate cu până la 70%. Este exemplul unei tinere care a primit sute de mii de lei în numerar de la tatăl său. Avocata familiei, Luisiana Dobrinescu, explică:
„Fata nu a avut cum să îi justifice altfel decât prin faptul că a primit numerar din familie. Dacă am face operațiuni bancare în care am scrie ‘ajutor financiar’ sau ‘cadou de ziua ta’, atunci ar avea din prima o justificare ANAF. Este foarte greu să spui numerar. Ai avut, n-ai avut? Nimeni nu poate să facă probă, este o probă diabolică.”
Limitele și recomandările pentru tranzacțiile în numerar
Legea permite transferul de bani între rude fără impozitare, dar tranzacțiile în numerar sunt limitate la 50.000 de lei cumulat. De exemplu, un părinte care vrea să îi dea copilului bani pentru o mașină ar trebui să se încadreze în acest plafon și, ideal, să facă virament bancar, menționând clar scopul tranzacției.
Băncile sunt obligate să raporteze la Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor orice tranzacție mai mare. Consultantul fiscal Cornel Grama recomandă:
„Pentru tranzacțiile în numerar se păstrează plafonul, dar dacă faci transfer bancar, cec sau online banking, se vede clar traseul banilor. Dacă ai făcut cine știe ce afacere și e evaziune, atunci apar probleme.”
Prin urmare, banii primiți din străinătate sau de la rude trebuie să fie documentați, chiar dacă nu sunt impozitați, pentru a evita verificările ANAF și eventualele sancțiuni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Fermierii pot accesa fonduri pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile: Consultare publică AFIR până pe 31 octombrie 2025
Fonduri pentru energie solară și eoliană în ferme: Ghidul pentru accesarea sprijinului, publicat în consultare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Schema de ajutor destinată sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară. […]
Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii din România
Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii din România Alarma auto este un sistem de siguranță necesar, însă adesea devine una dintre cele mai frecvente surse de disconfort urban. De la zgomote ascuțite în toiul nopții, până la declanșări false provocate de […]
PENSII 2025 | Numărul beneficiarilor de pensii speciale se află în creștere. Cei mai mulți sunt procurori și judecători
Numărul beneficiarilor de pensii speciale se află în creștere. Cei mai mulți sunt procurori și judecători Numărul pensiilor speciale a crescut cu 46 în luna septembrie, numărul total de beneficiari ajungând la 11.759, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Dintre aceștia, peste 7.000 sunt beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Citește și: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fermierii pot accesa fonduri pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile: Consultare publică AFIR până pe 31 octombrie 2025
Fonduri pentru energie solară și eoliană în ferme: Ghidul pentru accesarea sprijinului, publicat în consultare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale...
Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii din România
Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii...
Știrea Zilei
VIDEO | Managerul de țară al Eurowind Energy explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile
Managerul Adrian Dobre explică de ce energia e mai ieftină în nordul Europei și cum poate România să reducă costurile...
VIDEO ȘTIREA TA | Vandalism la o căruță în Cetatea Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere, în plină noapte
VIDEO ȘTIREA TA | Vandalism la o căruță în Cetatea Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere, în plină noapte...
Curier Județean
FOTO | Școala Gimnazială din Micești intră în reabilitare și extindere. A fost semnat contractul de finanțare
A fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Micești. Peste 300 de elevi vor beneficia de săli și...
FOTO | Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia: Ariciul, Veverița și Dovlecelul i-au fascinat pe copilași
Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia Festivalul Toamnei 2025 la „Licurici” din Alba Iulia a reprezentat o...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...