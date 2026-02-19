Curier Județean

Scutul pădurii în Alba: Amenzi de peste 17.000 lei și 67 de autovehicule verificate. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 890.000 lei

Scutul pădurii în Alba: Amenzi de peste 17.000 lei și 67 de autovehicule verificate. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 890.000 lei

Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat miercuri, 18 februarie 2026, o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 14 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 67 de autovehicule, au fost aplicate 109 sancțiuni la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și 53 la alte acte normative, în valoare totală de 17.097 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 969,875 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 886.303 lei.

La acțiune, alături de polițiști, au participat specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.

Acțiunea face parte dintr-un plan amplu de măsuri pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, având ca scop protejarea fondului forestier național și asigurarea unui cadru legal în activitățile din domeniul exploatării forestiere.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic.

