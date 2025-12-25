Scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie vor dispărea. Platformă nouă începând de anul viitor: ,,Toate documentele practic dispar și se mută”

Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), începând de anul viitor. Astfel, rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea dispar.

Documentele amintite se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății la Digi 24.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a detaliat ministrul.

Platforma se află, în prezent, într-un stadiu de implementare tehnică de peste 65%, a anunțat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a precizat că aceasta va permite accesul la biletele de trimitere în format electronic, rețetele electronice, scrisorile medicale, dosarul electronic al pacientului și istoricul serviciilor medicale.

În acest fel, peste 95% din activitatea birocratică dintre pacient și furnizorii de servicii medicale va fi digitalizată, a mai explicat ministrul.

„Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale”, a explicat CNAS.

Modernizarea şi redimensionarea platformei informatice administrate de instituţie se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Potrivit ministrului Sănătății, va exista o perioadă de tranziţie, astfel încât, la început, serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate.

„Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.

