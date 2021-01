Școlile vor primi BANI pentru fiecare elev care va avea nevoie de recuperare a materiilor. Suma, de 500 de lei/elev, pe lună

Sorin Cîmpeanu că plata per elev va fi de 500 de lei și că va insista, la construcția bugetului, pentru majorarea sumelor pentru cheltuieli materiale în școli, dar că va da creșterea respectivă în totalitate către orele remediale.

O școală în care 1.000 de elevi au nevoie de acțiuni remediale va primi 500.000 de lei pe lună, a anunțat Ministrul Educației.

“Vorbim de acțiuni remediale eficiente doar în situația reluării prezenței fizice. Acțiunile remediale nu pot fi eficiente online. După orele normale vor trebui organizate acțiuni de recuperare. Deci după ore. Va fi un volum de ori mai mare, evident, pentru elevi un efort mai mare, pentru profesori un efort mai mare care va trebui să fie plătit“, a declarat Cîmpeanu.

Ministrul a precizat că “dacă este nevoie de organizare la nivelul zilei de sambătă, va decide fiecare cadru didactic în funcție de volumul pierderilor pe care îl va identifica. Nu te poți antepronunța. Poate este suficient să vii două-trei ore în fiecare zi“.

“Ordonanța de urgență 178 are prevăzut un cuantum de 200 lei pe lună per elev, e vorba de 500 de lei pe lună. Dacă o școala are 1.000 de elevi, care sunt în situația în care au nevoie de acțiune remediale, și este un exemplu deloc departe de realitate, vor fi 500.000 de lei, deci 100 de euro, practic, ori 1.000 de elevi, 100.000 de euro pe care ordonanța spune că îi poți duce către plata utilităților și către plata salariilor pentru acțiuni remediale“, a continuat acesta.

“Eu, ca ministru, insist la construcția bugetului să crească costul standard pentru elevi destinat cheltuielilor materiale, unde intră utilitățile și să degrevăm aceste sume de cheltuielile materiale, să meargă totul către plata profesorilor pentru acțiuni remediale“, a încheiat Cîmpeanu.

Reamintim că tot Cîmpeanu a declarat sâmbătă, potrivit Europa FM, că a identificat fonduri europene de peste 30 de milioane de euro, bani pentru orele remediale. Atunci acesta a mai spus că fiecare profesor va trebui să facă acțiuni remediale față în față, peste programul clasei, iar acestea pot însemna și ore sâmbăta.

În plus, ministrul a mai spus și despre banii disponibili din proiectul ROSE în cele 1.073 de licee în care acesta se desfășoară, bani care vor fi alocați pentru ore remediale – “mai avem peste 80 de milioane de euro disponibili în acest proiect“, a spus Cîmpeanu.

Sursa: edupedu.ro