Școlile și firmele de catering, luate la control de ANSVSA: Amenzi usturătoare și activitatea suspendată pentru nereguli grave

ANSVSA declanșează o amplă campanie națională de controale în creșe, grădinițe și școli, dar și la firmele de catering care asigură masa copiilor. Inspectorii verifică de la igiena blocurilor alimentare și proveniența produselor până la respectarea temperaturilor de depozitare și transport. Unitățile cu probleme grave riscă amenzi și chiar suspendarea sau interzicerea activității.

În contextul începerii noului an școlar, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor desfășoară controale tematice în unitățile de învățământ din întreaga țară. Sunt vizate blocurile alimentare din creșe, grădinițe și școli, indiferent dacă acestea au program normal, after-school, semi-internat sau internat, precum și operatorii economici care furnizează servicii de catering.

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), obiectivul principal al acțiunilor este prevenirea apariției unor cazuri de toxiinfecții alimentare în rândul copiilor.

Ce verifică inspectorii

Controalele vizează, în primul rând, existența documentelor valabile de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară pentru activitățile desfășurate. Inspectorii verifică, de asemenea, condițiile de igienă și starea spațiilor în care sunt depozitate, preparate și servite alimentele.

Vor fi urmărite inclusiv modul în care sunt igienizate suprafețele, utilajele și ustensilele, precum și gestionarea deșeurilor alimentare.

Un capitol important al verificărilor îl reprezintă trasabilitatea și calitatea materiilor prime. Inspectorii vor controla documentele care atestă proveniența alimentelor și vor verifica dacă sunt utilizate produse expirate sau alimente fără o etichetare corespunzătoare.

Totodată, sunt monitorizate temperaturile de depozitare pentru produsele perisabile și respectarea lanțului frigorific în timpul transportului preparatelor de catering către școli și grădinițe.

Personalul, verificat la rândul său

Nici angajații care manipulează și prepară alimentele nu scapă de verificări. Inspectorii vor evalua documentele medicale ale personalului, utilizarea echipamentului de protecție obligatoriu și respectarea regulilor privind bunele practici de igienă.

ANSVSA avertizează că, în cazul identificării unor alimente care reprezintă un risc iminent pentru sănătatea copiilor, acestea vor fi retrase de la consum de urgență și direcționate către unități autorizate pentru neutralizare.

Neregulile grave pot închide cantinele

Sancțiunile pot fi dure atunci când sunt descoperite probleme grave. În cazul unor deficiențe structurale sau de igienă care pun în pericol siguranța alimentară, dar și atunci când problemele constatate la controale anterioare nu au fost remediate, ANSVSA anunță că va aplica amenzi și poate dispune suspendarea temporară sau interzicerea desfășurării activității.

„Prioritatea absolută a instituției noastre este asigurarea unui mediu sigur pentru elevi”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, subliniind că inspectorii sunt în teren atât pentru sancționarea abaterilor, cât și pentru prevenirea riscurilor care ar putea afecta sănătatea copiilor.

Autoritatea solicită conducerilor unităților de învățământ să manifeste o atenție sporită la recepționarea alimentelor și la modul în care sunt monitorizate contractele încheiate cu firmele de catering.

De asemenea, părinții și reprezentanții legali ai elevilor sunt încurajați să sesizeze eventualele nereguli sau suspiciuni privind încălcarea normelor de siguranță alimentară.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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