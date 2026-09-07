Actualitate

România, pe buza prăpastiei: PIB-ul scade, consumul se prăbușește

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

România, pe buza prăpastiei: PIB-ul scade, consumul se prăbușește

Economia României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026, iar semnalele din interiorul datelor sunt și mai îngrijorătoare: consumul populației s-a redus, industria și comerțul au pierdut teren, în timp ce construcțiile și investițiile au rămas principalele motoare ale creșterii.

Produsul Intern Brut al României s-a diminuat în primul semestru din 2026 cu 0,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică. Pe seria ajustată sezonier, scăderea a fost și mai accentuată, de 1,6%.

În trimestrul al doilea, economia a stagnat față de primele trei luni ale anului. Comparativ cu trimestrul II din 2025, PIB-ul a fost mai mic cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier.

PIB-ul ajustat sezonier a fost estimat la 521,1 miliarde de lei în trimestrul al doilea și la 1.023 miliarde de lei pentru întregul semestru. Pe seria brută, PIB-ul din primele șase luni a ajuns la 900,4 miliarde de lei.

Construcțiile țin economia în picioare

Într-un tablou economic dominat de scăderi, construcțiile au fost unul dintre puținele motoare solide de creștere. Activitatea din sector a avansat cu 12,3%, contribuind cu 0,7 puncte procentuale la evoluția PIB. Construcțiile au o pondere de 6,2% în formarea economiei.

Și activitățile de spectacole, culturale și recreative, alături de reparații și alte servicii, au avut o evoluție puternică. Volumul activității a crescut cu 11,7%, contribuția la PIB fiind de 0,4 puncte procentuale.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au adăugat, la rândul lor, 0,1 puncte procentuale, după o creștere de 3,5% a volumului de activitate.

Comerțul și industria apasă puternic pe PIB

Cel mai mare frânar al economiei a fost grupul format din comerț, transport, depozitare, hoteluri și restaurante, unde activitatea s-a redus cu 3,9%. Domeniile, care reprezintă 21,6% din PIB, au avut o contribuție negativă de 0,9 puncte procentuale.

Industria a venit cu o nouă lovitură: activitatea a scăzut cu 2,9%, ceea ce s-a tradus într-o contribuție negativă de 0,5 puncte procentuale. Industria reprezintă 16% din economia României.

Nici sectorul informațiilor și comunicațiilor nu a reușit să susțină creșterea. Activitatea s-a redus cu 3,5%, iar contribuția la PIB a fost negativă, de 0,3 puncte procentuale.

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 4,5%, contribuind negativ cu 0,3 puncte procentuale, în timp ce administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială au înregistrat o reducere a volumului de activitate de 1,7%.

Românii consumă mai puțin

Din perspectiva utilizării PIB, principala problemă vine din consumul populației. Cheltuielile gospodăriilor au scăzut cu 2,5%, ceea ce a însemnat o contribuție negativă de 1,5 puncte procentuale la evoluția economiei.

În schimb, investițiile au avut o evoluție spectaculoasă. Formarea brută de capital fix a crescut cu 10,9%, contribuind pozitiv cu 2,4 puncte procentuale la PIB.

Și consumul administrațiilor publice a susținut economia: consumul individual a crescut cu 1,7%, iar consumul colectiv efectiv a avansat cu 6%, cu o contribuție pozitivă de 0,6 puncte procentuale.

Pe partea externă, însă, România rămâne pe minus. Exporturile de bunuri și servicii au crescut cu 1,3%, dar importurile au avansat mai rapid, cu 1,6%, ceea ce a făcut ca exportul net să aibă o contribuție negativă de 0,1 puncte procentuale.

Datele INS conturează astfel o economie în care investițiile și construcțiile încearcă să compenseze slăbirea consumului, a industriei și a comerțului. Pentru moment, însă, motoarele pozitive nu sunt suficiente pentru a împinge PIB-ul pe creștere.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Școlile și firmele de catering, luate la control de ANSVSA: Amenzi usturătoare și activitatea suspendată pentru nereguli grave

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

în

7 septembrie 2026

De

Școlile și firmele de catering, luate la control de ANSVSA: Amenzi usturătoare și activitatea suspendată pentru nereguli grave ANSVSA declanșează o amplă campanie națională de controale în creșe, grădinițe și școli, dar și la firmele de catering care asigură masa copiilor. Inspectorii verifică de la igiena blocurilor alimentare și proveniența produselor până la respectarea temperaturilor […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea în Transilvania până în 20 septembrie 2026: Din „cuptor” direct în toamnă: Ce indică prognoza meteo pe regiuni pe 2 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

7 septembrie 2026

De

Cum va fi vremea în Transilvania până în 20 septembrie 2026: Din „cuptor” direct în toamnă: Ce indică prognoza meteo pe regiuni pe 2 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, luni, 7 septembrie 2026, prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni. Conform estimărilor specialiștilor ANM, în Transilvania din „cuptor” se va […]

Citește mai mult

Actualitate

7 septembrie 2026 | 7,15% dobândă, zero impozit: Ministerul Finanțelor deschide o nouă rundă TEZAUR

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

7 septembrie 2026

De

7,15% dobândă, zero impozit: Ministerul Finanțelor deschide o nouă rundă TEZAUR Ministerul Finanțelor lansează luni, 7 septembrie 2026 o nouă ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase. În perioada 7 septembrie 2026 – 2 octombrie 2026, românii pot investi […]

Citește mai mult