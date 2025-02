Școala Postliceală ”Henri Coandă” Sebeș scoate la concurs 3 norme didactice pregătire-instruire practică la specializarea Asistență medicală. Calendarul examenului și documente necesare pentru înscriere

Școala Postliceală ”Henri Coandă” din Sebeș, scoate la concursul din data de 22.02.2025, 3 norme didactice Pregătire-instruire practică (Asistență medicală) nivel postliceal, la centrul de concurs Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj-Napoca, str. Sarmizegetusa, nr. 15, jud. Cluj, tel 0749043663, e-mail [email protected].

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

-Înregistrarea cererilor la secretariatul centrului de concurs – 18-19 februarie 2025

-Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 20 februarie 2025

-Proba scrisă – 22 februarie 2025

-Afișarea rezultatelor probei scrise – 23 februarie 2025

-Depunerea contestațiilor – 23-24 februarie 2025

-Afișarea rezultatelor finale – 25 februarie 2025

-Repartizarea candidaților – 27 februarie 2025

Documente necesare pentru înscriere:

-copie a actului de identitate;

-copie a actelor doveditoare privind schimbarea numelui, dacă este cazul;

-copie a actelor de studii, inclusiv foaia matricolă sau suplimentul la diplomă, precum şi

-documentele care atestă pregătirea psihopedagogică ori atestatul de echivalare/recunoaştere a studiilor eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în situaţia în care candidatul nu a efectuat studiile în România;

-copii de pe certificatele de obţinere a definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice, dacă este cazul;

-adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă în sistemul de învăţământ, dacă este cazul;

-adeverinţă/adeverinţe din care să rezulte calificativele din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, dacă persoana a fost angajată în învăţământ;

-copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;

-cazier judiciar obţinut cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea dosarului de înscriere;

-certificatul de integritate comportamentală valabil;

-document medical eliberat de un medic specializat de medicina muncii sau de un cabinet de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea activităţii didactice;

-copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

-documente privind îndeplinirea condiţiilor specifice de ocupare a posturilor stabilite de Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale ”Henri Coandă” Sebeș.

Concursul se va desfășura conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației nr. 7874 din 20 decembrie 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar particular.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ORDIN nr. 4016/2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2024, la disciplina Asistenţă medicală generală (maiştri instructori) (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975/ 2020).

Bibliografia pentru tematica de specialitate

1.Borundel C., Manual de medicina interna pentru cadre medii Editura ALL, Bucuresti, 2011;

2.Daschievici S., Mihailescu M. Chirurgie – manual pentru cadre medii si scoli postliceale Editura Medicala, Bucuresti, 2017;

3.Marcean Crin Tratat de Nursing – Ingrijirea omului sanatos si bolnav Editura Medicala, Bucuresti, 2010;

4.Mozes Carol Tehnica ingrijirii bolnavului Editura Medicala, Bucuresti, 2008;

5.Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania OAMGMAMR;

6.Titirca Lucretia Urgentele medico – chirurgicale. Sinteze Editura Medicala, Bucuresti, 2008;

7.Titirca Lucretia Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2008;

8.Titirca Lucretia Breviar de explorari functionale Editura Viata Medicala 2005;

9.Titirca Lucretia Dictionar de termeni pentru asistenti medicali Editura Viata Medicala Romaneasca, 2008;

Bibliografia pentru tematica de didactica generala si metodica predarii

1.Bocos, M., Jucan, D. Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii: repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor Editura Paralela 45, Pitesti 2019;

2.Cucos, C. Pedagogie, editia a III-a revazuta si adaugita Editura Polirom, Iasi, 2014;

3.Cucos, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, editia a III-a revazuta si adaugita Editura Polirom Iasi, 2009;

4.Nituca C., Stanciu T. Didactica disciplinelor tehnice Editura Performantica, Iasi, 2006;

5.Radu I.T. Evaluarea in procesul didactic Editura Didactica si Pedagogica, 2008;

6.Curriculum national/programe scolare pentru disciplinele tehnologice in vigoare in anul sustinerii concursului

7.Planurile-cadru, standardele de pregatire profesionala in vigoare in anul sustinerii concursului

Informaţii suplimentare la secretariatul Școlii Postliceale ”Henri Coandă” Sebeș: Str. Lucian Blaga, nr. 76, Jud. Alba, tel: 0752.086.020, e-mail: [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI