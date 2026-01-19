Actualitate

„Școala din spital”: Ministerul Educației selectează profesori pentru a preda pentru elevii care sunt internați. Înscrierile se fac online

La începutul anului 2026, dascălii pot aplica pentru programul „Școala din spital”, program în care elevii care sunt internați beneficiază de ajutorul cadrelor didactice, acolo unde este cea mai mare nevoie.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni, 19 ianuarie 2026, lansarea apelului pentru anul în curs privind selecția cadrelor didactice care vor să intre în Corpul Național al Profesorilor pentru programul „Școala din spital”.

Inițiativa le oferă profesorilor posibilitatea de a preda elevilor internați, astfel încât aceștia să nu își întrerupă parcursul educațional din cauza problemelor medicale.

Apelul se adresează cadrelor didactice din toate nivelurile de învățământ, de la educație timpurie și primar până la gimnazial, liceal și profesional. Pot aplica atât profesorii care predau deja în spitale, cât și cei care doresc să înceapă o astfel de activitate.

„Înscrierea se face exclusiv electronic, iar depunerea candidaturilor se realizează pe tot parcursul anului calendaristic”, a transmis Ministerul Educației.

Procesul de selecție este detaliat într-o secțiune specială de pe site-ul instituției, iar rezultatele vor fi publicate în cel mult trei luni de la depunerea candidaturii.

Lista candidaților admiși și respinși va fi afișată pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării, www.edu.ro, la secțiunea Concursuri.

Programul „Școala din spital” are ca scop sprijinirea copiilor și tinerilor internați, oferindu-le acces la educație chiar și în perioadele dificile de tratament și recuperare, pentru ca aceștia să rămână conectați la școală și la ritmul normal al învățării.

