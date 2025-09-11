Rămâi conectat

Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia | ÎNSCRIERI deschise pentru anul școlar 2025-2026: Detalii despre toate cursurile disponibile

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba deschide înscrierile pentru Școala de Arte și Meșteșuguri 2025-2026

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a anunțat deschiderea înscrierilor pentru anul școlar 2025-2026 la Școala de Arte și Meșteșuguri, oferind oportunitatea tinerilor și adulților de a-și descoperi și dezvolta talentul artistic.

Perioada de înscrieri este 01 – 22 septembrie 2025, iar testarea aptitudinilor va avea loc între 23 și 25 septembrie 2025, urmând ca rezultatele finale să fie comunicate pe 27 septembrie 2025.

Școala pune la dispoziție o gamă variată de cursuri:

*Arte tradiționale: țesături și cusături, prelucrarea lemnului, cântat la tulnic, icoane pe sticlă, cojocărie, confecționarea de tulnice, draniță și doage, olărit.

*Muzică și dans: canto clasic și muzică ușoară, muzică vocal tradițională, instrumente de suflat (clarinet, saxofon, taragot), pian, chitară clasică și folk, acordeon, dansuri populare și moderne, ansambluri artistice, teorie și scriere muzicală asistată de calculator.

*Arte vizuale și decorative: pictură, grafică, design vestimentar, fotografie, coregrafie, arte decorative.

Înscrierile se fac la sediul Centrului, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 2, Alba Iulia, de luni până vineri între 09:00 și 18:00. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot scrie la adresa de e-mail: [email protected]

