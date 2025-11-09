Rămâi conectat

Schimbări importante la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a. Ministrul Educației vrea să alinieze examenul la standardele europene

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a va suferi modificări semnificative, însă aceste schimbări trebuie implementate într-un mod atent planificat și predictibil.

Oficialul a subliniat necesitatea unei reforme care să alinieze evaluarea elevilor la standardele europene și să reducă diferențele frecvent întâlnite între notele obținute la școală și rezultatele finale ale examenului.

Daniel David a precizat că noile măsuri nu vor fi aplicate imediat, ci vor fi introduse gradual, pentru a permite adaptarea atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice.

La prezentarea raportului săptămânal al Ministerului Educației, ministrul a insistat că modificările nu trebuie realizate de la un an la altul, ci trebuie planificate cu rigurozitate pentru a asigura predictibilitate.

„Schimbarea nu trebuie făcută de la un an la altul și procesul trebuie foarte bine gândit, astfel încât să fie predictibil”, a afirmat Daniel David.

Această abordare urmărește să ofere un cadru stabil pentru elevi și profesori, evitând surprizele și adaptările de ultim moment, și să creeze un sistem de evaluare mai echitabil și coerent.

