Schimbări importante în sistemul de sănătate. Lipsa fondurilor lasă mii de pacienți fără prioritate la analizele medicale

Sistemul de sănătate din România funcționează după reguli noi, de la începutul acestei luni. Astfel, mii de pacienți sunt afectați din cauza lipsei de fonduri.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a hotărât ca pacienții cu afecțiuni cronice să nu mai aibă prioritate la efectuarea analizelor medicale, acestea urmând să fie realizate exclusiv în limita fondurilor disponibile.

Până în prezent, pacienții care aveau un bilet de trimitere special puteau efectua investigațiile medicale în cel mult cinci zile, chiar și atunci când nu existau fonduri disponibile, urmând ca laboratoarele să își recupereze ulterior sumele de la Casa de Sănătate. Această procedură nu mai este aplicabilă, astfel că pacienții sunt obligați acum să aștepte până la alocarea fondurilor necesare.

Printre categoriile afectate se regăsesc pacienții diagnosticați cu boli neurologice, diabet zaharat, afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare, boli rare, precum și cei care suferă de boală cronică renală. Pentru aceștia, accesul rapid la investigații medicale nu mai este asigurat, conform Digi24.

În continuare, beneficiază de prioritate pacienții cu suspiciuni oncologice, femeile însărcinate care necesită investigații, persoanele diagnosticate cu hepatită B sau C, gravidele testate pentru HIV, dar și cei care efectuează analize în scop preventiv.

De asemenea, de la începutul acestui an, un număr semnificativ de persoane au rămas neasigurate în sistemul public de sănătate, având acces doar la servicii medicale de bază. Pentru a redeveni asigurați, aceștia trebuie să achite către ANAF o contribuție anuală în valoare de 2.430 de lei.

