Schimbare importantă la Gmail. Serviciul Google ar putea permite schimbarea adresei de email

Gmail ar putea permite în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori. Această noutate ar aduce o schimbare pentru milioane de utilizator.

Informația a început să circule pe internet și a fost preluată de mai multe site-uri de specialitate, inclusiv HD Blog, citat de Mediafax.

Publicația menționează că „noutatea provine dintr-o actualizare a centrului de asistență Google, disponibilă în prezent doar în limba hindi”.

O decizie atipică, care a stârnit interesul utilizatorilor mai vigilenți și al unor comunități online, acolo unde pagina a fost observată pentru prima dată.

Chiar dacă nu există încă anunțuri oficiale în engleză sau în alte limbi, conținutul este extrem de detaliat și indică clar direcția în care compania intenționează să meargă.

Introducerea posibilității de a schimba adresa de e-mail marchează o transformare importantă pentru Gmail. Până în prezent, cei care își doreau o adresă nouă erau nevoiți să creeze un cont complet diferit, cu toate neplăcerile asociate acestui proces.

