Decizia Comisiei de Disciplină a FRF în cazul Ștefăneștii de Jos: Nou termen în 19 iunie 2026 și… amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă
Decizia Comisiei de Disciplină a FRF în cazul Ștefăneștii de Jos: Nou termen în 19 iunie 2026 și… amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă
În cazul „Dănăilă – Ștefăneștii de Jos”, Comisia de Dosciplină a Federației Române dc Fotbal a fixat, miercuri, 17 iunie 2026 un nou termen pentru vineri, 19 iunie 2026, și a decis aplicarea unei penalități sportive de 1.000 de lei jucătorului David-Andrei Dănăilă.
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, plângere (și) la Parchet pentru documente false în cazul Ștefăneștii de Jos & FRF
Noul termen, de vineri, 19 iunie 2026, ora 10.30, a fost fixat „în vederea recitării pârâtului Dănăilă David – Andrei,
sub sancțiunea art. 109.2 din Regulamentul Disciplinar, pârâtul Bozieru Daniel George și debitorul CSL
Ștefăneștii de Jos, prin reprezentant, având termen în cunoștință”.
Jucătorul David-Andrei Dănăilă a fost sancționat cu penalitate sportivă de 1.000 de lei în temeiul art. 109.2 din Regulamentul Disciplinar.
Cazul „Dănăilă – Ștefăneștii de Jos” vizează un conflict apărut în jurul promovării în Liga 2 și al unei decizii disciplinare a FRF privind restanțe financiare către jucătorul David-Andrei Dănăilă.
Pe 3 iunie 2026, Comisia de Disciplină a FRF a sancționat clubul CSL Ștefăneștii de Jos cu o depunctare de 2 puncte și alte măsuri, însă decizia nu ar fi fost publicată și nici aplicată imediat, deși a fost comunicată părților.
Ulterior, jucătorul Dănăilă a reclamat că unele documente prezentate de club ar fi fost antedatate sau semnate ulterior deciziei, ceea ce a generat acuzații de fals și suspiciuni privind influențarea clasamentului final și a promovării în Liga 2.
Cazul a ajuns la sesizări oficiale, inclusiv plângeri la Parchet și demersuri la TAS ale clubului CSM Unirea Alba Iulia, iar FRF a anunțat că a declanșat verificări suplimentare prin Comisia de Disciplină pentru posibile documente „false sau falsificate”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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