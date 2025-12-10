SCANDAL pe o stradă din Straja, județul Alba: Bărbat, REȚINUT după ce s-a îmbătat și a lovit un albaiulian. Este cercetat pentru violență

SCANDAL pe o stradă din Straja, județul Alba: Bărbat, REȚINUT după ce s-a îmbătat și a lovit un albaiulian

Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Vințu de Jos după ce s-ar fi îmbătat și ar fi lovit pe stradă un albaiulian, pe fondul consumului de alcool.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 decembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Berghin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 9 decembrie 2025, în jurul orei 19.00, bărbatul de 30 de ani, în timp ce se afla într-un local public de pe raza localității Straja, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit cu un obiect contondent, în zona capului, pe un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice sau lovire sau alte violențe.

