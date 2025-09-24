SCANDAL la Teiuș: Femeie agresată de soțul ei de 41 de ani. Poliția a emis ordin de protecție provizoriu

SCANDAL la Teiuș: Bărbat de 41 de ani agresiv plasat sub ordin de protecție după conflict la domiciliu

O femeie de 39 de ani din Teiuș a fost agresată fizic de soțul ei, în vârstă de 41 de ani, pe fondul consumului de alcool, în locuința lor. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu de 5 zile, iar bărbatului i s-a interzis să se apropie de soție.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 23/24 septembrie 2025, polițiștii din orașul Teiuș au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 39 de ani, din orașul Teiuș, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din verificări a reieșit că, în noaptea de 23/24 septembrie 2025, pe fondul consumului de alcool, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, femeia, în vârstă de 39 de ani, ar fi fost agresată fizic de către soțul ei, în vârstă de 41 de ani, din orașul Teiuș.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat că se impune emiterea ordinului de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, iar bărbatului i-a fost interzis să se apropie de soția sa.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie

