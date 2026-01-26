SCANDAL la Șibot: Tânăr de 24 de ani, REȚINUT după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit cu un obiect ascuțit o adolescentă și un bărbat

Un tânăr de 24 de ani din Șibot a fost reținut de polițiști după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit cu un obiect ascuțit o adolescentă și un bărbat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Șibot, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 25 ianuarie 2026, în timp ce se afla în incinta unui imobil de pe raza localității Șibot, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, i-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Șibot, și pe un minor de 10 ani, din aceeași localitate, care ar fi intervenit între cei doi bărbați.

Bărbatul de 47 de ani ar fi părăsit imobilul, iar tânărul de 24 de ani ar fi fugit după acesta, moment în care ar fi intervenit o tânără de 18 ani, din localitatea Șibot. Ulterior, tânărul de 24 de ani ar fi folosit un obiect ascuțit și le-ar fi provocat leziuni corporale bărbatului, în vârstă de 47 de ani, și tinerei, în vârstă de 18 ani, aceștia fiind transportați la Spitalul Orașului Cugir, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

