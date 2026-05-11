Tânăr din Bistra, cercetat de polițiști: A condus un motociclu fără permis de conducere corespunzător

Un tânăr de 19 ani, din Bistra, a fost depistat de polițiști în timp ce circula, pe DN 75, cu un motociclu, fără a deține permis de conducere corespunzător.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 mai 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii din localitatea Bistra au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Bistra, un motociclu condus de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, din localitatea Bistra.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte motociclul.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

