Amenzi de peste 8.000 de lei la Aiud: Zeci de persoane și de mașini, verificate de polițiști

Polițiștii din Aiud au dat amenzi de peste 8.000 de lei și au verificat zeci de persoane și de mașini în cadrul unei acțiuni pe raza municipiului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 mai 2026, în intervalul orar 17.00 – 21.00, polițiștii din municipiul Aiud au desfășurat o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 40 de verificări de persoane și peste 30 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 25 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.296 de lei.

