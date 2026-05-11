SCANDAL pe o stradă din Alba Iulia: Un tânăr de 18 ani, REȚINUT după ce s-a îmbătat și a bătut un băiat de 17 ani

Un tânăr de 18 ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, după ce ar fi agresat un minor de 17 ani, în urma unui conflict izbucnit pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 9/10 mai 2026, acesta, în timp ce se afla pe strada Gemina din municipiu, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr de 17 ani, din localitatea Ciugud.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

