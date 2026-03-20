SCANDAL la Bistra: Bărbat, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a bătut fratele, apoi și-a amenințat tatăl
Un bărbat de 36 de ani, din Bistra, a fost reținut, pentru 24 de ore, după ce s-a îmbătat și și-a lovit fratele, apoi și-a amenințat tatăl cu acte de violență.
Conform IPJ Alba, la data de 19 martie 2026, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Bistra, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 19/20 martie 2026, în jurul orei 00.10, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, bărbatul l-ar fi lovit cu pumnul, în zona feței, pe fratele său și l-ar fi amenințat, cu acte de violență, pe tatăl său.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 36 de ani.
Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.
