Austeritatea își spune cuvântul în Alba: Bărbat din Bistra, REȚINUT după ce a furat produse de peste 600 de lei dintr-un hipermarket din Alba Iulia

Un bărbat din comuna Bistra, de 38 de ani, a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia după ce ar fi furat produse de peste 600 de lei dintr-un hipermarket din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 martie 2026, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din comuna Bistra, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de ieri, 19 martie 2026, în timp ce se afla în incinta unui hipermarket din Alba Iulia, ar fi sustras mai multe produse, în valoare de 617,88 de lei.

În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

