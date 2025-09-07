SCANDAL într-un bar din Alba Iulia: Bărbat de 48 de ani, din Ciugud, REȚINUT, pentru agresarea unui albaiulian de 54 de ani și tulburarea ordinii și liniștii publice
Un bărbat de 48 de ani, din Ciugud, a fost reținut pentru agresiune și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit IPJ Alba, la data de 6 septembrie 2025, polițiștii din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 48 de ani, din comuna Ciugud.
Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în incinta unui bar din Alba Iulia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, ar fi agresat fizic un bărbat de 54 de ani, din Alba Iulia și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.
Cercetările sunt continuate.
