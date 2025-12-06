SCANDAL într-o familie din Alba: Bărbat din Ighiu, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut crunt soția

Un bărbat din Ighiu a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut crunt soția, în timpul unui conflinct iscat în familie. Femeia are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Ighiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 4 decembrie 2025, bărbatul, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat-o fizic pe soția sa, provocându-i leziuni corporale pentru a căror vindecare ar fi necesare 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI