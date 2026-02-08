SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut

Ştirea zilei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Doi bărbați, în vârstă de 20 și 27 de ani, din Sântimbru și Sebeș, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Alba Iulia, după ce s-ar fi agresat reciproc în urma unui conflict spontan, produs în noaptea de 6 spre 7 februarie 2026, în incinta unei benzinării din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 februarie 2026, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 20 și 27 de ani, din comuna Sântimbru, respectiv municipiul Sebeș, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 6/7 februarie 2026, în jurul orei 02.00, în timp ce se aflau în incinta unei benzinării din municipiul Alba Iulia, s-ar fi agresat reciproc, în urma unui conflict spontan.

Cercetările sunt continuate.

