SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
Doi bărbați, în vârstă de 20 și 27 de ani, din Sântimbru și Sebeș, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Alba Iulia, după ce s-ar fi agresat reciproc în urma unui conflict spontan, produs în noaptea de 6 spre 7 februarie 2026, în incinta unei benzinării din municipiu.
Potrivit IPJ Alba, la data de 7 februarie 2026, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 20 și 27 de ani, din comuna Sântimbru, respectiv municipiul Sebeș, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 6/7 februarie 2026, în jurul orei 02.00, în timp ce se aflau în incinta unei benzinării din municipiul Alba Iulia, s-ar fi agresat reciproc, în urma unui conflict spontan.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, a obținut o importantă distincție sportivă în Spania, unde-și desfășoară activitatea. Duminică, 25 ianuarie 2026, la Tudela (Spania) a fost organizată ceremonia de decernare a Distincțiilor Sportive pe anul 2025 („Distinciones Deportivas 2025”), evenimentul fiind […]
Facturi la gaz 2026 | În țări care importă gaze naturale facturile plătite de populație sunt mult mai mici decât în România. GRAFIC
În țări care importă gaze naturale facturile plătite de populație sunt mult mai mici decât în România O analiză comparativă a prețurilor gazelor naturale din România și din statele vecine arată că în țări care importă gaze naturale facturile sunt mai mici decât în România, a transmis vineri, 6 februarie 2026, Asociația Energia Inteligentă. „Deși […]
Aurel Oltean, autorul crimei care a șocat Alba Iulia în anii ’90, a murit! S-a stins cu puțin timp înainte de a-și ispăși pedeapsa. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei
Aurel Oltean, autorul crimei care a șocat Alba Iulia în anii ’90, a murit! S-a stins cu puțin timp înainte de a-și ispăși pedeapsa. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei Aurel Oltean, criminalul care l-a omorât prin împușcare pe omul de afaceri din Alba Iulia Teofil Țîr, în scopul jafului, s-a stins din viață […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu...
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4)...
Știrea Zilei
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut Doi bărbați, în...
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Curier Județean
8 februarie 2026 | 95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
95 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba...
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață
Una dintre cele mai iubite profesoare din Alba a plecat la ceruri. Laura Arăboaei s-a stins din viață Laura Arăboaei,...
Politică Administrație
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
Opinii Comentarii
8 februarie | Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută
8 februarie| Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută Oricât de...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...