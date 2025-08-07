Rămâi conectat

Curier Județean

Scandal în localitatea Horea din județul Alba. Un bărbat aflat sub influența alcoolului și-a bătut și speriat soția

Publicat

acum o oră

în

Caz de violență domestică în localitatea Horea din județul Alba. Un bărbat aflat sub influența alcoolului și-a bătut și speriat soția

În după-amiaza zilei de ieri, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 44 de ani, din localitatea Horea, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, în timp ce se afla la domiciliu, femeia ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său, în vârstă de 51 de ani, tot din Horea. Incidentul ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, provocând victimei o stare de temere.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, a rezultat existența unui risc iminent pentru integritatea femeii, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Cercetările sunt continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi stabilite toate împrejurările în care a avut loc fapta.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de secunde

în

7 august 2025

De

PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști și amenzi de peste 9.500 de lei Pe raza municipiului Blaj a avut loc la data de 7 august 2025, în intervalul orar 06.00 – 10.00, o acțiune, în sistem integrat, pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 24 de minute

în

7 august 2025

De

Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei Un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, a fost REȚINUT de polițiști pentru furt. A sustras de pe rafturile unui magazin din Alba Iulia o geantă și parfumuri în valoare de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag: Mașina pe care o conducea avea plăcuțe de înmatriculare false

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

7 august 2025

De

Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag Un bărbat din Jina a fost identificat în trafic la Șugag fără permis la volanul unui autoturism cu plăcuțe de înmatriculare false.  Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2025, în jurul orei 15.00, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea

Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și...
Actualitateacum 4 ore

Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români

Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români. Grecia, pe primul loc Trei...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au emis de urgență un ordin de protecție

Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Cum a fost „ucis” la televizor președintele Nicușor Dan: Gafă de proporții

Președintele Nicușor Dan, „ucis” la televizor Gafă monunmentală la televiziunea Euronews România, joi, 7 august 2025, în timpul funeraliilor fostului...

Curier Județean

Curier Județeanacum 53 de secunde

VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite

PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani,...
Curier Județeanacum 24 de minute

Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei

Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Politică Administrațieacum 3 zile

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
Opinii - Comentariiacum o zi

6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia

6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea