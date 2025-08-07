Scandal în localitatea Horea din județul Alba. Un bărbat aflat sub influența alcoolului și-a bătut și speriat soția

Caz de violență domestică în localitatea Horea din județul Alba. Un bărbat aflat sub influența alcoolului și-a bătut și speriat soția

În după-amiaza zilei de ieri, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 44 de ani, din localitatea Horea, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, în timp ce se afla la domiciliu, femeia ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său, în vârstă de 51 de ani, tot din Horea. Incidentul ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, provocând victimei o stare de temere.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, a rezultat existența unui risc iminent pentru integritatea femeii, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Cercetările sunt continuate de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi stabilite toate împrejurările în care a avut loc fapta.

