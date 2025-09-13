SCANDAL în Cugir: Tânăr de 24 de ani din Cugir REȚINUT după ce a spart geamurile a două apartamente

A spart geamurile a două apartamente: Tânăr de 24 de ani din Cugir reținut de polițiști

Un tânăr de 24 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce a distrus geamurile a două apartamente și a tulburat ordinea publică în oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 septembrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 24 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 septembrie 2025, tânărul de 24 de ani, în timp ce se afla pe raza orașului Cugir, ar fi distrus, fără a avea un motiv întemeiat, prin lovire cu corp dur, geamurile a două apartamente.

Astfel, prin comportamentul său a tulburat liniștea și ordinea publică, provocând o stare de temere persoanelor aflate în proximitatea locului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

