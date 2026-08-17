Scandal în comuna Sâncel: Bărbat, reținut după ce a bătut doi oameni. Unul dintre ei era minor

Un bărbat de 36 de ani din comuna Sâncel a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a agresat fizic doi bărbați, de 52 și 17 ani, în urma unor discuții contradictorii, pe raza localității Pănade.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 august 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Sâncel, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 15 august 2026, în jurul orei 10.15, în timp ce se afla pe raza localității Panade, împreună cu un bărbat, în vârstă de 52 de ani și cu un tânăr de 17 ani, ambii din comuna Sâncel, pe fondul unor discuții contradictorii, i-ar fi agresat fizic pe aceștia.

În cursul zilei de azi, 17 august 2026, bărbatul de 36 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

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