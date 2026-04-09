SCANDAL în Alba Iulia: Un tată, REȚINUT după ce a agresat un minor de 9 ani într-un parc de joacă. A tras gluga pe cap copilului și i-a dat palme

Un bărbat de 42 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat un copil de 9 ani într-un parc de pe strada Arieșului, pe fondul unui conflict între minori.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 aprilie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla într-un parc situat pe strada Arieșului din municipiul Alba Iulia, bărbatul de 42 de ani, în urma unor neînțelegeri între copilul său și un minor de 9 ani, l-ar ar fi agresat fizic pe acesta din urmă, prin aceea că l-ar fi tras de gluga hanoracului cu care era îmbrăcat și l-ar fi lovit cu palmele peste cap, provocându-i leziuni traumatice, pentru a căror vindecare ar fi necesare 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

