Cum va fi VREMEA în România până în 25 mai 2026: Primăvară în toată puterea cuvântului. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 24 aprilie 2026 prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.

Conform prognozei, vremea va fi normală pentru această perioadă, doar în prima săptămână din interval urmând să fie temperaturi mai scăzute decât cele normale.

*Săptămâna 25 aprilie – 4 mai 2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 4 – 11 mai 2026

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această săptămână.

*Săptămâna 11 – 18 mai 2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

*Săptămâna 18 – 25 mai 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sudice, ușor deficitar în cele vestice și apropiat de normalul intervalului în restul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

