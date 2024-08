CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș debutează în weekend la Liga Elitelor Under 13 și Under 14

CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș debutează la Liga Elitelor Under 13 și Under 14

În premieră, două formații din Alba participă la Liga Elitelor Under 13 și Under 14, competiții organizate de Federația Română de Fotbal, respectiv CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș. La ambele categorii, cele două conjudețene au fost repartizate în Seria 11, unde mai activează CFR Cluj, Universitatea Cluj, Sporting Cluj, Corvinul Hunedoara, ACS U Evolution, ACS Mediaș și Viitorul Cluj. În programul primei runde: CFR Cluj – LPS Sebeș (sâmbătă, 10 august, ora 11.00 la Under 14; ora 12.30 la Under 13) și Universitatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia (duminică, 11 august, ora 10.00 la Under 14; ora 11.30 la Under 13). Duelurile dintre conjudețene sunt în etapa a 6-a (15 septembrie, pe „Pielarul”) și etapa a 15-a (retur, 17 noiembrie, pe „Cetate” 2).

Conform FRF, startul competițiilor de elită va marca debutul noului sezon la nivel juvenil, implicând la toate categoriile de vârstă până în 14 ani peste 9.000 de jucători și 520 de echipe din toată țara. Competiția Under 13, aflată la prima ediție în noul format, unul național, se bazează pe un concept de regionalizare. În competițiile U14, U13, U12 și U11 s-au înscris câte 130 de echipe, totalizând 520 de formații la nivel național. Creșterea semnificativă se remarcă și în cadrul Interligii de Iarnă, unde, față de sezonul precedent când doar 36 de echipe U11 au participat, acum numărul lor a ajuns la 260, asta și datorită introducerii categoriei de vârstă U12. În acest weekend sunt programate primele meciuri în competițiile de elita: Liga Elitelor U13/U14/U15/U16/U17 și Liga de Tineret. Odată cu startul noului sezon competițional, vor intra în vigoare și noi reguli de vârstă. Studiile recente au arătat că jucătorii născuți mai devreme în cursul unui an sunt utilizați mai frecvent decât cei născuți la finalul anului, ceea ce influențează negativ dezvoltarea echilibrată a tinerilor fotbaliști. Pentru a remedia acest dezechilibru, FRF a decis ca, în competițiile U16, U15, U14 și U13, fiecare echipă să aibă dreptul de a folosi simultan pe teren maxim trei jucători născuți după 1 septembrie al anului anterior categoriei de vârstă. (

