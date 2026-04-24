Programul FIV a fost prelungit pentru 2026: 15.000 lei pentru cupluri infertile sau femei singure
Persoanele care se confruntă cu infertilitatea vor putea beneficia și în acest an de sprijin financiar din partea Guvernului pentru acoperirea costurilor procedurilor de fertilizare in vitro.
Beneficiarii pot fi cupluri infertile căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani, care primesc sub formă de vouchere 15.000 de lei: 10.000 de lei pentru proceduri medicale și 5.000 pentru medicamente. Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar, a decis astăzi Guvernul, potrivit PRO TV.
Numărul beneficiarilor este estimat la 10.000 anul acesta. Cei interesați vor putea depune cereri pe o platformă online gestionată de Ministerul Muncii începând de luna viitoare cel mai devreme.
Infertilitatea este problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România, potrivit Agerpres.
Prin această iniţiativă, Guvernul urmăreşte combaterea declinului demografic şi facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate, se mai arată în sursa citată.
Programul are, în acelaşi timp, un rol important în creşterea nivelului de conştientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea ţărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalităţii, şi în susţinerea dreptului fiecărei persoane de a-şi întemeia o familie, notează instituţia.
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România ANPIS a virat fondurile pentru plata tuturor beneficiilor de asistență socială aferente lunii martie 2026, sumele ajungând la milioane de beneficiari din întreaga țară. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale au fost efectuate plățile […]
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors A mai rămas mai puțin de o săptămână până la minivacanţa mult aşteptată de 1 mai 2026, pe care mulţi români o vor petrece la malul mării. Tocmai de aceea, reprezentanţii CFR au anunţat că […]
Cum va fi VREMEA în România până în 25 mai 2026: Primăvară în toată puterea cuvântului. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 25 mai 2026: Primăvară în toată puterea cuvântului. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 24 aprilie 2026 prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Conform prognozei, vremea va fi normală pentru această perioadă, doar în prima săptămână din interval urmând să fie […]
VIDEO | Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Consiliul Local Blaj, întrunit în ședință...
VIDEO | Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”. SmartLab, imprimată 3D și ochelari virtuali
Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă...
Șoferiță de 25 de ani, din Alba, cercetată de polițiștii din Orăștie: A fost prinsă la volanul unei mașini cu numere provizorii expirate
Șoferiță de 25 de ani, din Alba, cercetată de polițiștii din Orăștie: A fost prinsă la volanul unei mașini cu...
DSVSA Alba: Măsuri pentru prevenirea gripei aviare în gospodăriile populației. Recomandări
DSVSA Alba: Măsuri pentru prevenirea gripei aviare în gospodăriile populației. Recomandări În contextul evoluției gripei aviare la păsările sălbatice —...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...