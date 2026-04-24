Actualitate

Programul FIV a fost prelungit pentru 2026: 15.000 lei pentru cupluri infertile sau femei singure

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Persoanele care se confruntă cu infertilitatea vor putea beneficia și în acest an de sprijin financiar din partea Guvernului pentru acoperirea costurilor procedurilor de fertilizare in vitro.

Beneficiarii pot fi cupluri infertile căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani, care primesc sub formă de vouchere 15.000 de lei: 10.000 de lei pentru proceduri medicale și 5.000 pentru medicamente. Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar, a decis astăzi Guvernul, potrivit PRO TV.

Numărul beneficiarilor este estimat la 10.000 anul acesta. Cei interesați vor putea depune cereri pe o platformă online gestionată de Ministerul Muncii începând de luna viitoare cel mai devreme.

Infertilitatea este problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România, potrivit Agerpres.

Prin această iniţiativă, Guvernul urmăreşte combaterea declinului demografic şi facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate, se mai arată în sursa citată.

Programul are, în acelaşi timp, un rol important în creşterea nivelului de conştientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea ţărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalităţii, şi în susţinerea dreptului fiecărei persoane de a-şi întemeia o familie, notează instituţia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

24 aprilie 2026

De

PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România ANPIS a virat fondurile pentru plata tuturor beneficiilor de asistență socială aferente lunii martie 2026, sumele ajungând la milioane de beneficiari din întreaga țară. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale au fost efectuate plățile […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

24 aprilie 2026

De

Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors A mai rămas mai puțin de o săptămână până la minivacanţa mult aşteptată de 1 mai 2026, pe care mulţi români o vor petrece la malul mării. Tocmai de aceea, reprezentanţii CFR au anunţat că […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 25 mai 2026: Primăvară în toată puterea cuvântului. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

24 aprilie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 25 mai 2026: Primăvară în toată puterea cuvântului. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 24 aprilie 2026 prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Conform prognozei, vremea va fi normală pentru această perioadă, doar în prima săptămână din interval urmând să fie […]

Citește mai mult