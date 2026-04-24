Programul FIV a fost prelungit pentru 2026: 15.000 lei pentru cupluri infertile sau femei singure

Persoanele care se confruntă cu infertilitatea vor putea beneficia și în acest an de sprijin financiar din partea Guvernului pentru acoperirea costurilor procedurilor de fertilizare in vitro.

Beneficiarii pot fi cupluri infertile căsătorite sau nu, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani, care primesc sub formă de vouchere 15.000 de lei: 10.000 de lei pentru proceduri medicale și 5.000 pentru medicamente. Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar, a decis astăzi Guvernul, potrivit PRO TV.

Numărul beneficiarilor este estimat la 10.000 anul acesta. Cei interesați vor putea depune cereri pe o platformă online gestionată de Ministerul Muncii începând de luna viitoare cel mai devreme.

Infertilitatea este problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România, potrivit Agerpres.

Prin această iniţiativă, Guvernul urmăreşte combaterea declinului demografic şi facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate, se mai arată în sursa citată.

Programul are, în acelaşi timp, un rol important în creşterea nivelului de conştientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea ţărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalităţii, şi în susţinerea dreptului fiecărei persoane de a-şi întemeia o familie, notează instituţia.

