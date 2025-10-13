Sărbătoarea Rozelor 2026 | A fost stabilită data când va avea loc cel mai așteptat eveniment din zona Aiud. Expoziții florale, activități artistice și multe alte surprize, anunțate

A fost stabilită data când va avea loc cel mai așteptat eveniment din zona Aiud, Sărbătoarea Rozelor. Expoziții florale, activități artistice și multe alte surprize, anunțate de organizatori

Data desfășurării celui mai important eveniment local din zona Aiud a fost stabilită. Sărbătoarea Rozelor se va desfășura în anul 2026 în perioada 27-28 iunie, la Ciumbrud, județul Alba.

După ce festivalul a trecut recent printr-un proces de rebranduire, durata acestuia a fost extinsă, astfel evenimentul a fost extins pe durata a două zile.

Mai mult decât atât, numărul turiștilor care participă la Sărbătoarea Rozelor s-a dublat, stabilind un număr record de participanți, în urma transformărilor. Astfel, pepinierele și comercianții locali au înregistrat vânzări record la ediția recentă, potrivit organizatorilor.

Aceștia au transmis că ediția din 2026 va aduce mai multe surprize, expoziții florale și activități artistice, cu scopul de a atrage un număr record de vizitatori.

Prin acest eveniment localitatea Ciumbrud își consolidează statutul de destinație turistică între vin și trandafiri, zona oferind experiențe agroturistice, drumuri ale vinului și produse tradiționale, valorificând tradiția viticolă a Aiudului și renumele pepinierelor de trandafiri.

Sărbătoarea Rozelor este considerată unică în România, fiind evenimentul care a pus Aiudul și Ciumbrudul pe harta marilor festivaluri naționale, au mai transmis organizatorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI