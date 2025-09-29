Sancțiuni de peste 141.000 de lei pentru 48 de agenți economici din Alba. Polițiștii au depistat încălcări ale legislației fiscale și comercializarea de produse contrafăcute
Amenzi de 141.000 lei în Alba pentru evaziune fiscală și produse contrafăcute
În perioada 25-27 septembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat acțiuni pe raza județului Alba pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și pentru depistarea bunurilor contrafăcute.
Citește și: Sancțiuni de peste 135.000 de lei pentru 26 de agenți economici din Alba. Polițiștii au găsit și aproape 60 de articole contrafăcute
În cadrul controalelor, au fost verificați 48 de agenți economici, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, însumând 141.000 de lei.
Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune conform Legii nr. 241/2005, privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Autoritățile reamintesc că astfel de acțiuni urmăresc protejarea mediului economic legal și sancționarea practicărilor ilegale care afectează bugetul de stat.
