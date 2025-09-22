Sancțiuni de peste 135.000 de lei pentru 26 de agenți economici din Alba. Polițiștii au găsit și aproape 60 de articole contrafăcute

Peste 25 de agenți economici au fost verificați de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice care au aplicat amenzi în valoare de peste 130.000 de lei.

Mai mult decât atât, aproape 60 de articole susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproape 3.500 de lei, au fost retrase, în vederea continuării cercetărilor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 septembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat, pe raza municipiului Alba Iulia, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, respectiv a depistării infracționalității la regimul bunurilor contrafăcute.

Au fost verificați 26 de agenți economici, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 134.000 de lei.

Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Un agent economic ar fi expus spre comercializare 59 de articole care purtau însemne ale unor mărci înregistrare și protejate, neputând fi prezentate documente care să ateste originalitatea articolelor.

Astfel, cele 59 de articole susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 3.370 de lei, au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

