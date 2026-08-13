Sănătate orală la școală: Elevii de liceu ar putea învăța despre igiena dentară, prevenția cariilor și alimentația sănătoasă direct la orele de curs
Sănătate orală la școală: Elevii de liceu ar putea învăța despre igiena dentară, prevenția cariilor și alimentația sănătoasă direct la orele de curs
Elevii de liceu din România ar putea beneficia, în curând, de lecții dedicate igienei dentare, prevenirii cariilor și alimentației sănătoase, care ar urma să fie introduse în cadrul disciplinei de educație pentru sănătate.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației introducerea sănătății orale în noua curricula școlară, scrie Mediafax.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a transmis Ministerului Educației propunerea de includere explicită a sănătății orale în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate.
Solicitarea vine în contextul „actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate”.
Inițiativa continuă acțiunile începute de CMSR în toamna anului 2024, când s-a propus ca aceste teme să fie abordate în cadrul programului „Școala Altfel”.
n argumentarea acestei solicitări, medicii au invocat statisticile privind igiena orală a copiilor. „66,3% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani prezintă carii dentare, 35,2% prezintă sângerare gingivală, iar 29,2% se confruntă cu anomalii dento-maxilare”, potrivit datelor Studiului Național privind starea de sănătatea orală a românilor.
„CMSR și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziția Ministerului expertiza profesională a medicilor stomatologi și de a participa la elaborarea și validarea conținuturilor educaționale dedicate sănătății orale. Totodată, Colegiul a propus includerea unui reprezentant CMSR în grupul de lucru sau de consultare implicat în acest proces”, notează organizația.
Florin Lăzărescu, președintele CMSR a subliniat: „Integrarea sănătății orale într-o abordare mai largă a educației pentru sănătate poate constitui un demers cu impact real asupra prevenției și asupra formării unei generații mai bine informate și mai responsabile în ceea ce privește propria sănătate”.
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