FOTO | „Plan de evadare” desenat pe o coală A4 la Penitenciarul Aiud: Deținut, trecut în regim de maximă siguranță după schița care reprezenta elementele penitenciarului
„Plan de evadare” desenat pe o coală A4 la Penitenciarul Aiud: Deținut, trecut în regim de maximă siguranță după schița care reprezenta elementele penitenciarului
O schiță desenată pe o coală A4 a ajuns să schimbe regimul de detenție al unui bărbat încarcerat la Penitenciarul Aiud.
Mai exact, angajații unității au considerat că desenul, care reprezenta elemente ale penitenciarului, ar putea fi un plan de evadare, iar deținutul a fost încadrat la regim de maximă siguranță.
Bărbatul a contestat în instanță măsura dispusă de administrația penitenciarului, însă judecătorii au decis să o mențină.
Planul de evadare de la Aiud? O coală de hârtie. Un creion. Și o schiță care a schimbat regimul unui deținut.
Mesajul integral publicat de pagina de Facebook numită ,,Penitenciare Informații” este următorul:
Planul de evadare de la Aiud? O coală de hârtie. Un creion. Și o schiță care a schimbat regimul unui deținut.
În timpul unei percheziții, angajații din Penitenciarul Aiud au găsit asupra unui deținut o schiță care reprezenta elemente ale penitenciarului.
Pentru administrație, nu mai era doar un desen. A fost considerată un posibil plan de evadare, iar deținutul a fost catalogat drept risc pentru siguranța penitenciarului și trecut în regim de maximă siguranță. Bărbatul a contestat măsura în instanță.
Judecătorii au analizat cazul și au decis să mențină măsura considerând că polițiștii de penitenciare au dreptate. Un desen făcut pe o coală A4 a fost suficient ca să devină dosar de instanță. Rămâne întrebarea, era doar o schiță sau era începutul unui plan?
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii O femeie de 84 de ani din comuna Bucium a fost înșelată prin metoda „copil bolnav”, după ce un bărbat care s-a dat drept fiul ei i-a spus că a fost implicat într-un […]
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest. Conform IPJ Alba, […]
Bătaie pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital
Scandal pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital Un bărbat din Gârbova a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE
Date Eurostat: România și Luxemburg, cel mai server declin al producţiei industriale din UE Producția industrială a crescut ușor în...
FOTO | „Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut de CNA
„Ambulanța neagră” nu mai circulă pe TikTok: Platforma a eliminat materialele reclamate de CNA și a extins măsura. Anunțul făcut...
Știrea Zilei
VIDEO | Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a ajuns în Penitenciarul Aiud
Polițistă din Alba, aflată în timpul liber, a identificat un tânăr căutat de oamenii legii. Bărbatul, condamnat la închisoare, a...
A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din Sântimbru, cercetată după o reclamație din partea unui austriac
A furat o geantă dintr-o gară din Zürich în care se aflau o dronă și mai multe bunuri: Femeie din...
Curier Județean
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii
Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au...
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest
Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică
Vibrația zilei de 12 august 2026: Cerul se exprimă printr-un spectacol de energie cosmică 12 august este una dintre acele...