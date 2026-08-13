Curier Județean

FOTO | „Plan de evadare” desenat pe o coală A4 la Penitenciarul Aiud: Deținut, trecut în regim de maximă siguranță după schița care reprezenta elementele penitenciarului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

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„Plan de evadare” desenat pe o coală A4 la Penitenciarul Aiud: Deținut, trecut în regim de maximă siguranță după schița care reprezenta elementele penitenciarului

O schiță desenată pe o coală A4 a ajuns să schimbe regimul de detenție al unui bărbat încarcerat la Penitenciarul Aiud.

Mai exact, angajații unității au considerat că desenul, care reprezenta elemente ale penitenciarului, ar putea fi un plan de evadare, iar deținutul a fost încadrat la regim de maximă siguranță.

Bărbatul a contestat în instanță măsura dispusă de administrația penitenciarului, însă judecătorii au decis să o mențină.

Planul de evadare de la Aiud? O coală de hârtie. Un creion. Și o schiță care a schimbat regimul unui deținut.

Mesajul integral publicat de pagina de Facebook numită ,,Penitenciare Informații” este următorul:

Planul de evadare de la Aiud? O coală de hârtie. Un creion. Și o schiță care a schimbat regimul unui deținut.

În timpul unei percheziții, angajații din Penitenciarul Aiud au găsit asupra unui deținut o schiță care reprezenta elemente ale penitenciarului.

Pentru administrație, nu mai era doar un desen. A fost considerată un posibil plan de evadare, iar deținutul a fost catalogat drept risc pentru siguranța penitenciarului și trecut în regim de maximă siguranță. Bărbatul a contestat măsura în instanță.

Judecătorii au analizat cazul și au decis să mențină măsura considerând că polițiștii de penitenciare au dreptate. Un desen făcut pe o coală A4 a fost suficient ca să devină dosar de instanță. Rămâne întrebarea, era doar o schiță sau era începutul unui plan?

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