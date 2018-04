Sâmbătă pe “Cetate”, duelul grupărilor “alb-negre” | Unirea Alba Iulia – “U” Cluj, meciul anului pentru echipa din Cetatea Marii Uniri

Unirea Alba Iulia întâlnește Universitatea Cluj, liderul detașat al Seriei a 5-a, sâmbătă, 28 aprilie, pe “Cetate”, ora 17.00, într-o confruntare a tradiției “alb-negre”, în fapt meciul anului pentru elevii lui Adrian Bicheși, care au o serie de 7 jocuri fără eșec. Va fi o confruntare-spectacol, în condițiile în care peste 400 de fani ai “șepcilor roșii” și-au anunțat prezența. Uniriștii au probleme de lot, Al. Giurgiu, Lăsconi și Ad. Matei, dar se speră în folosirea a măcar doi dintre aceștia.

*Bicheși: “Pentru astfel de meciuri ne pregătim! Falub – cel mai bun antrenor cu care am lucrat”

Adrian Bicheși, principalul grupării albaiuliene, a colaborat aproape un an, cu Adrian Falub, omologul său de pe banca Clujului, în perioada 2009-2010, când Alba Iulia a reușit ultima promovare în eșalonul de elită. “Falub este cel mai bun antrenor cu care am lucrat, modern, meticulos, care vede fotbalul într-un mod profesionist. Am avut multe de învățat de la el”, a precizat antrenorul Unirii. “Nu vrem să-i dăm acestei confruntări o importanță mai mare decât trebuie, dar recunoaștem că este precum o teză pentru noi, examenul major al stagiunii. Pentru asemenea jocuri ne-am pregătit, avem ambiție și dorință de a demonstra ce putem, ce suntem în stare”, a conchis Bicheși. “U” Cluj are 9 puncte avans față de a doua clasată (Performanța Ighiu), fiind cu un picior și jumătate în eșalonul superior, a câștigat celelalte trei dueluri în Alba, iar gruparea din Cetatea Marii Uniri nu a pierdut din 9 martie (unicul eșec din retur).