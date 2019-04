Sâmbătă, pe 13 aprilie: Concert extraordinar Horia Brenciu & HB Orchestra în Stage Club Alba Iulia

Sâmbătă, pe 13 aprilie, te invităm la Stage Club pentru un concert extraordinar alături de Horia Brenciu & HB Orchestra și de cel mai tare public.

Sloganul e “Do what you like” și distrează-te pe hit-uri ca “Fac ce-mi spune inima”, “Hello”, “A naibii dragoste”, “Inima nu vrea” și multe alte piese ce te vor ține în picioare pe tot parcursul serii. Adună-ți gașca si pregătește-ți pantofii de dans pentru cel mai incendiar live show al începutului de an.

Despre Horia Brenciu:

Din anul 2002, Horia Brenciu înființează trupa HB Orchestra alături de care a susținut concerte de excepție prin toata țara. Primul album a ieșit la lumină sub numele de “35” și a dat lumii cunoscutele piese ca “Funky Party”, “Cine ești tu?”, “Septembrie, luni” sau ”Prolog”. De atunci și până astăzi, motto-ul fiecărui show rămâne același: #DoWhatYouLike alături de Horia Brenciu!

Acces: ora 23:00

Locație: Stage Club (https://www.facebook.com/StageClub/)

Bilete:

PRESALE (primele 200 bilete) – 60 lei

Preț întreg – 80 lei

Biletele pot fi cumpărate:

– online de pe yellowtickets.ro (https://yellowtickets.ro/horia-brenciu-hb-orchestra-alba-iulia)

– fizic la Pub Skit 77 (Str. Francisca Nr. 4B)

