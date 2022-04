Sâmbătă, lângă furnale, CS Hunedoara – Metalurgistul Cugir | Derby cu repetiție în Seria a 9-a

Componenții secției de schi alpin din cadrul Clubului Sportiv Școlar Blaj au încheiat sezonul competițional 2021/ 2022, după ultimele curse care au avut loc în luna martie, înregistrând rezultate remarcabile la această disciplină sportivă din cadrul sporturilor de iarnă, așa cum ne-au obișnuit an de an.

La schi alpin sezonul competițional începe în luna ianuarie și se termină la sfârșitul lunii martie, acesta fiind precedat de un sezon precompetițional în care schiorii fac antrenamente specifice pe zăpadă în condiții asemănătoare celor de concurs în special în lunile octombrie, noiembrie sau decembrie, iar de cele mai multe ori aceste antrenamente specifice au loc pe ghețarii din Europa, în România nefiind zăpadă bună de schi în această perioadă. A fost vorbă de multă muncă, pregătire dar și dăruire și curaj, atât din partea antrenorilor cât și din partea schiorilor, iar rezultatele nu au întârziat să apară, atât la categoriile de copii cât și la cele de juniori.

Juniorii din cadrul secției de schi alpin sunt pregătiți de antrenorul Tiberiu Tanțoș, care în perioada 21-24 martie s-au aflat la Baia Sprie unde au avut loc Campionatele Naționale ale Cluburilor Sportive Școlare, al doilea cel mai important concurs din calendarul intern, primul fiind Campionatele Naționale de juniori ale României, unde sportiva Anna Rebeka Walter a câștigat 4 medalii, două de aur și două de argint (locul întâi la slalom uriaș Under 18 și slalom Under 21; locul doi la slalom uriaș Under 18 și slalom uriaș Under 21). De asemenea antrenorul Călin Gligor i-a avut la start pe Cezar Motoc – locul 5 la soalom uriaș Under 16 și Luca Andrei Gligor – locul 7 la slalom uriaș Under 14. Aici antrenorul Călin Gligor a avut avut mai mulți concurenți, dintre care s-au remarcat doi schiori la categoria HC, o categorie pregătitoare, premergătoare categoriei Under 14, după cum urmează: Raul Vuc – locul întâi la slalom uriaș, Patrik Vuc – locul 2 la slalom uriaș, locul 2 la slalom, locul 2 la Combinată și locul 2 la Super Combinată.

Acești sportivi au obținut rezultate bune în acest sezon la mai multe concursuri importante din țară:

*Raul Vuc: loc întâi slalom – Cupa CSȘ Baia Sprie, locul întâi slalom si slalom uriaș Cupa Teleferic, locul întâi la slalom uriaș și locul doi la slalom Cupa CSȘ Petroșani;

*Patric Vuc: locul întâi și locul 3 la slalom Cupa CSȘ Baia Sprie, locul 4 la slalom și locul 5 la slalom uriaș Cupa Teleferic și loc întâi la slalom uriaș Cupa CSȘ Baia Sprie;

*Cezar Motoc: locul 3 slalom uriaș și locul 4 slalom la Cupa Teleferic.

În perioada 12-13 martie s-a ținut și un concurs de schi la Arieșeni, organizat de familia Gligor împreună cu sponsorii și partenerii evenimentului< a avut loc etapa a 4-a a Cupei Gândăcelul din cadrul turneului Mini Cupa României, copii născuți 2010 și mai mici. Și aici frații Vuc, Raul și Patrik au dominat competiția atât la slalom cât și la slalom uriaș, obținând 5 clasări pe podium: două locuri întâi, două locuri doi și un loc trei. De asemenea sportivul Luca Bicioi are a obținut un loc întâi și un loc doi.

Tot în luna martie, în perioada 15-18 martie, sportivii antrenați de Tiberiu Tanțoș au luat parte și la două curse internaționale din cadrul Federației Internaționale de Schi (FIS) în Bulgaria la Borovets și Pamporovo la două curse de slalom. Rezultatele au fost următoarele: *Anna Rebeka Walter: loc 7 la slalom 1, Borovets; locul 7 la slalom 2, Borovets; locul 8 la slalom uriaș la Pamporovo; *Kis Timea: locul 3 la slalom 1, la Borovets; locul 4 la slalom 2, la Borovets; locul 4 la slalom, la Pamporovo.

Bilanțul sezonului competițional 2021-2022 este unul impresionant, sportivii revenind după o perioadă de restricții și limitări atât din punct de vedere al concursurilor cât și a pregătirii specifice. Astfel, schiorii Clubului Sportiv Școlar Blaj au adunat în total 29 de medalii la cele mai importante competiții ale sezonului plus multe altele din Mini Cupa României, de unde se vor ridica viitorii campioni. Bilanțul este următorul: *9 medalii de aur, dintre care 3 medalii naționale fiind obținute în cadrul Campionatelor Naționale ale României; *10 medalii de argint, dintre care 5 medalii naționale fiind obținute în cadrul Campionatelor Naționale ale României; *9 medalii de bronz, dintre care 5 medalii internaționale, 4 fiind obținute în cadrul Campionatelor Naționale FIS RACE și un podium în Bulgaria la Borovets. Sezonul competițional 2021/ 2022 a luat sfârșit, dar pregătirea schiorilor continuă, din 15 aprilie junioarele pleacă 10 zile în pregătire pe ghețarul de la Solden din Austria, pentru ca trecerea între sezoane să nu fie prea bruscă. Urmează o perioadă de refacere, iar din iunie se reiau pregătirea fizică de bază și pregătirea fizică specifică, iar în luna august este prevăzut alt cantonament pe schiuri pe ghețarii din Austria, pentru a începe pregătirea sezonului competițional 2022/ 2023.

