Sălile de păcănele și jocurile de noroc vor putea fi interzise sau suprataxate de primării: Termen de 6 luni pentru a cere acceptul autorității locale

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Primarii vor putea decide ce se întâmplă cu sălile de păcănele și jocurile de noroc din localitățile lor, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. „Va fi instituit un termen de 6 luni în care cei care desfășoară aceste activități vor trebui să ceară acceptul autorității locale”, a anunțat ministrul.

„Pachetul pe administrație are trei mari componente, iar unul dintre ele este partea pe descentralizare. Guvernul vrea această descentralizare să fie urgent pornită, cu rezultate calitative și cantitative.

Pe partea de descentralizare a jocurilor de noroc, despre care s-a mai vorbit, autoritățile vor avea o componență hotărâtoare în ceea ce privește organizarea și autorizarea jocurilor de noroc. (….) Dacă un primar nu dorește să nu autorizeze o asemenea activitate, va avea această posibilitate”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Antena 3 CNN.

Potrivit ministrului, va fi un termen de șase luni, în care toți cei autorizați prin legislația actuală vor trebui să obțină noile autorizații de la primării.

„Va fi instituit un termen de 6 luni în care cei care desfășoară aceste activități vor trebui să ceară acceptul autorității locale. Dacă acest accept nu va exista, activitatea va fi desființat. E o măsură prin care comunitatea locală poate decide dacă are nevoie de o asemenea activitate și să impună o taxă specială”, a precizat ministrul.

