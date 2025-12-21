Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii

Coaliția de guvernare a stabilit majorarea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii din 17 decembrie, la care au participat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, și face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscale și administrative.

Liderii coaliției susțin că majorarea a fost concepută pentru a consolida puterea de cumpărare, fără a provoca dezechilibre semnificative în economie. Implementarea măsurii începând cu mijlocul anului 2026 le oferă firmelor timpul necesar pentru adaptare, facilitând o planificare mai eficientă a cheltuielilor salariale.

În prezent, salariul minim brut se ridică la 4.050 de lei, însă angajatul primește efectiv 2.574 de lei net, după reținerea taxelor și contribuțiilor obligatorii. Diferența dintre suma brută și cea netă este considerabilă, statul încasând aproape 1.500 de lei sub formă de impozite și contribuții sociale.

După majorarea anunțată, din iulie 2026, salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Cu toate acestea, creșterea netă va fi foarte mică: salariul minim net ar urma să fie de aproximativ 2.599 de lei. Practic, vorbim despre o diferență de doar 25 de lei în plus față de nivelul actual, notează Playtech.

Astfel, deși pe hârtie salariul minim brut crește cu 275 de lei, impactul real asupra veniturilor românilor este aproape insesizabil. În buzunarele angajaților, această majorare se va simți foarte puțin, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai, ceea ce face ca puterea de cumpărare să rămână aproape neschimbată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI