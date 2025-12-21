Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii
Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii
Coaliția de guvernare a stabilit majorarea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii din 17 decembrie, la care au participat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, și face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscale și administrative.
Citește și: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide. Decizie în Coaliție
Liderii coaliției susțin că majorarea a fost concepută pentru a consolida puterea de cumpărare, fără a provoca dezechilibre semnificative în economie. Implementarea măsurii începând cu mijlocul anului 2026 le oferă firmelor timpul necesar pentru adaptare, facilitând o planificare mai eficientă a cheltuielilor salariale.
În prezent, salariul minim brut se ridică la 4.050 de lei, însă angajatul primește efectiv 2.574 de lei net, după reținerea taxelor și contribuțiilor obligatorii. Diferența dintre suma brută și cea netă este considerabilă, statul încasând aproape 1.500 de lei sub formă de impozite și contribuții sociale.
După majorarea anunțată, din iulie 2026, salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Cu toate acestea, creșterea netă va fi foarte mică: salariul minim net ar urma să fie de aproximativ 2.599 de lei. Practic, vorbim despre o diferență de doar 25 de lei în plus față de nivelul actual, notează Playtech.
Astfel, deși pe hârtie salariul minim brut crește cu 275 de lei, impactul real asupra veniturilor românilor este aproape insesizabil. În buzunarele angajaților, această majorare se va simți foarte puțin, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai, ceea ce face ca puterea de cumpărare să rămână aproape neschimbată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei RCA-ul a devenit obligatoriu pentru unele trotinete și biciclete electrice, însă utilizatorii care folosesc aceste mijloace de transport se confruntă cu o problemă neobișnuită. Asiguratorii care au în portofoliu RCA pentru vehicule […]
Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!”
Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!” Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu, Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L! Cristos pe pământ, înălțați-vă! Iubiți frați și surori în Cristos, Dacă […]
Facturile la gaz vor EXPLODA din 2026, după ce statul va elimina plafonarea: Noile oferte ale furnizorilor, mai mari şi cu 35%
Facturile la gaz vor EXPLODA din 2026, după ce statul va elimina plafonarea: Noile oferte ale furnizorilor, mai mari şi cu 35% După dublarea facturilor la energie din 2025, toţi românii vor fi loviţi şi de tarife mai mari pentru gaze diin primăvara lui 2026, când expiră schema de plafonare a preţului la gaze. Facturile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii
Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii Coaliția de guvernare...
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la...
Știrea Zilei
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români Una dintre cele mai frumoase tradiții...
LIVE VIDEO | Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii
Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și...
Curier Județean
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l...
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...