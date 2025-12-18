Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide. Decizie în Coaliție
Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide. Decizie în Coaliție
Coaliția de guvernare, reunită miercuri, 17 decembrie 2025, în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, a ajuns la un acord asupra mai multor măsuri economice și administrative, care vizează reducerea cheltuielilor publice și stimularea economiei.
Potrivit deciziilor adoptate, Guvernul va închide Pachetul de reformă a administrației prin reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază. În ceea ce privește administrația locală, a fost menținută decizia anterioară a Coaliției.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ, care va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului.
Totodată, coaliția a decis reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați, precum și diminuarea cu 10% a subvențiilor acordate partidelor politice.
Pe zona fiscală, liderii coaliției au stabilit reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026, urmând ca acesta să fie eliminat complet din 2027.
De asemenea, salariul minim brut pe economie va crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.
Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară aferentă anului viitor, au mai precizat reprezentanții coaliției de guvernare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Plățile cash, limitate de la 1 ianuarie 2027: Cât vor mai putea plăti românii cu numerar
Plățile cash, limitate de la 1 ianuarie 2027: Cât vor mai putea plăti românii cu numerar Românii vor mai putea plăti cu bani lichizi, dar nu oricât și nu oricum, după ce Uniunea Europeană a decis introducerea unei limite maximale pentru plățile în numerar. Țara noastră trebuie să aplice noile reguli începând cu 1 ianuarie […]
Datoria externă a României continuă să crească vertiginos, în ciuda măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan. Deficitul ajunge la 24 de miliarde de euro
Datoria externă a României continuă să crească vertiginos, în ciuda măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan. Deficitul ajunge la 24 de miliarde de euro Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2025, cu 22 de miliarde de euro, până la peste 225 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate luni, 15 decembrie 2025, […]
Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș
Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș Traficul rutier reluat miercuri, 17 decembrie 2025, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș. ,,Începând cu ora 15:00 s-a reluat traficul rutier pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Plățile cash, limitate de la 1 ianuarie 2027: Cât vor mai putea plăti românii cu numerar
Plățile cash, limitate de la 1 ianuarie 2027: Cât vor mai putea plăti românii cu numerar Românii vor mai putea...
Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide. Decizie în Coaliție
Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide. Decizie în Coaliție Coaliția...
Știrea Zilei
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de...
VIDEO | 36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau pe treptele Catedralei, în numele Libertăţii
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau...
Curier Județean
FOTO | Elevii de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia, sesiune informativ-educativă cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor. Discuții despre responsabilitatea de a avea un animal
Elevii de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia, sesiune informativ-educativă cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor. Discuții despre responsabilitatea...
FOTO | Peste 100 de elevi din Zlatna și Feneș, discuții cu polițiștii despre violența, siguranța rutieră, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, dar și folosirea obiectelor pirotehnice
Peste 100 de elevi din Zlatna și Feneș, discuții cu polițiștii despre violența, siguranța rutieră, consumul de tutun, alcool și...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”
Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Opinii Comentarii
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...