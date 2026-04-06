Salariul mediu net în Alba a crescut la 4.909 lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 13 în România

Efectivul salariaților din județul Alba a ajuns la 101.309 persoane la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în scădere atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, câștigul salarial mediu net a urcat la 4.909 lei, însă a rămas sub media națională, județul Alba ocupând locul 13 în clasamentul național al salariilor.

Câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţul Alba a fost de 8162 lei

Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii ianuarie 2026 a fost de 101309 persoane (1,8% din total ţară, 5748607 salariati), în scadere faţă de luna anterioară cu 199 persoane (-0,3%) și cu 636 persoane față de luna corespunzatoare din anul 2025 (-0,6%).

Pentru perioada ianuarie – iunie 2026, datele sunt disponibile doar la nivel de judeţ, fără defalcare pe sectoare de activitate. Începând cu luna de referinţă iulie 2026, efectivul salariaţilor pe sectoare de activitate va fi disponibil conform CAEN Rev.3, inclusiv pentru lunile ianuarie – iunie 2026.

În luna ianuarie 2026 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 8162 lei, cu 54 lei mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară (+0,7%) și cu 451 lei (+5,8%) față de luna ianuarie 2025. Câştigul salarial mediu net în aceasta luna a fost de 4909 lei, mai mare cu 27 lei (+0,6%) decât în luna anterioară și cu 262 lei (+5,6%) față de luna ianuarie 2025.

Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat doar salariatii din industrie și construcții (5022 lei), în timp ce salariații din agricultura și silvicultura au realizat un castig salarial net de 4504 lei, mai mic cu 405 lei decât cel înregistrat pe total economie la nivel judetean, iar salariații din servicii au realizat un castig salarial net de 4831 lei, cu 78 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel judetean.

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna ianuarie 2026 (4909 lei), poziţionează judeţul pe locul 13 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna ianuarie 2026 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1058 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 609 lei.

Indicele câştigului salarial real în luna ianuarie 2026 faţă de luna anterioară a fost de 99,70%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 96,37%.

Efectivul salariaților și câștigul salarial mediu în luna ianuarie 2026, regiunea Centru

Efectivul de salariaţi, înregistrat în Regiunea Centru la sfarşitul lunii ianuarie 2026, a fost de 719114 persoane, reprezentând 12,5% din total ţară (5748607 persoane), în scădere față de luna anterioară cu 902 persoane (-0,1%) şi cu 3974 persoane (-0,5%) faţă de luna corespunzătoare din 2025.

În luna ianuarie 2026, câştigul salarial mediu brut (calculat ca medie ponderată a câştigurilor realizate în judeţele din regiune) a fost de 8526 lei, reprezentând 92,5% din caştigul salarial mediu brut la nivel national (9220 lei), în scădere faţă de luna anterioară cu 372 lei (-4,2%) și în creștere cu 391 lei (+4,8%) față de luna corespunzatoare din anul anterior. Cel mai mare câştig mediu brut a fost înregistrat în judeţul Sibiu (9609 lei), iar cel mai mic în județul Harghita, 7230 lei.

Câştigul salarial mediu nominal net (calculat ca medie ponderată a câştigurilor realizate în judeţele din regiune) a fost în luna ianuarie 2026 de 5106 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 7,7% (-428 lei) și în creștere cu 4,7% (+228 lei) față de luna corespunzatoare din anul anterior şi reprezintă 92,5% din câştigul salarial mediu net la nivel naţional (5518 lei).

Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu net a fost de 5750 lei, înregistrată în judeţul Sibiu, iar cea mai mică în judeţul Harghita, de 4332 lei. Faţă de luna anterioară, câştigul salarial mediu net a înregistrat creștere dar în județul Alba, +27 lei (0,6%), în timp ce, în celelelte județe componente ale regiunii, a scăzut astfel : Harghita -1,6%, Covasna -2,3%, Sibiu -3,7%, Mureș -5,7% și Brașov -7,1%.

Comparativ cu luna corespunzătoare din anul anterior, câştigul salarial mediu net a înregistrat creșteri toate județele regiunii, astfel: Sibiu +9,5%, Alba +5,6%, Harghita +3,9%, Brașov +3,5%, Covasna +3,4% și Mureș +1,2%.

